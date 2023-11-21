نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، في مكتبها صباح اليوم، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والوفد المرافق لهما.

تأتي الزيارة في إطار افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى.

تعاون بين البحيرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية

ورحبت نائب محافظ البحيرة، برئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لها، مشيرة إلى التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وتشجيع الصناعات المختلفة والتيسير على المستثمرين والمتابعة المستمرة وتذليل أي عقبات للتوسع في المشروعات على أرض البحيرة.

البحيرة أكبر المحافظات الجاذبة للاستثمار

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز.