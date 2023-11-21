4 مخاطر تنتج عن ظهور مقاومة المضاد الحيوي.. نشرة جديدة من «هيئة الدواء»

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشور مهم خاص بمقاومة المضادات الحيوية، موضحة أن مقاومة المضادات الحيوية، تعد مصدر قلق متزايد للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أنه عندما يصاب شخص ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، فإن علاجه يكون أكثر صعوبة، وتنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، إلى أشخاص آخرين.​

عدم عمل المضادات الحيوية

وتابعت هيئة الدواء، يترتب على عدم عمل المضادات الحيوية، بعض الأمور الخطيرة التي يجب وضعها في الاعتبار، وهي على النحو التالي:

- فترات مرض أطول​

- أمراض أكثر تعقيدًا​

- استخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة​

- مزيد من الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية.​

ورشة عمل حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية

وأعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية لتقديم ملفات متغيرات المستلزمات الطبية.

ولفتت إلى أن الدورة، تهدف إلى توضيح كيفية تقديم ملف المتغيرات الخاص بالمستلزمات الطبية، المسجلة على المنصة الإلكترونية «MeDevice Platform»، مع شرح مفصل لكل خطوة في خطوات التقديم لإجراء المتغير.

وأضافت الهيئة، أنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الخميس المقبل ولمدة يوم واحد، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، وعبر إحدى المنصات الإلكترونية، موضحة أن الورشة مقدمة لشركات ومصانع المستلزمات الطبية.