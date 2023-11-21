هيئة الدواء تجدد تحذيرها من خطر الاستخدام المفرط للمضاد الحيوي.. «خليك واعي»

وجهت هيئة الدواء رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن المضادات الحيوية، موضحة في تقرير لها أن الاستخدام المفرط والخاطئ للمضادات الحيوية يعرضك لخطر مقاومة مضادات الميكروبات، والتي تجعل أنواع العدوى المنتشرة غير قابلة للعلاج، والبكتيريا نفسها هي المقاومة للمضاد الحيوي وليس جسم الإنسان، منوهة بأن أنواع العلاج الحالية غير فعالة.

تعليمات مهمة من الهيئة

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال نسيان جرعة المضاد الحيوي لابد من تناول الجرعة الفائتة بمجرد تذكرها، إلا لو اقترب موعد الجرعة التالية، وحذرت من تناول جرعتين من المضاد الحيوي في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

الحصول على جرعة المضاد الحيوي كاملة

وأضافت هيئة الدواء أنه يجب على المواطنين الحصول على جرعة المضاد الحيوي كاملة حتى لو تحسنت الصحة، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ودعت هيئة الدواء للمواطنين جميع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة الفعالة في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع عن هذه القضية العالمية، وهي الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، تحت شعار «خليك واعي.. بلاش مضاد حيوي من غير داعي».