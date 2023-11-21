«الصحة»: زيادة أسرة منظومة الرعايات الحرجة إلى 105 أسرة في القاهرة

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل لتطوير المشروع القومي للرعايات والحضانات وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطن المصري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، خصصت عدد من أسرة الأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة لها في نفس النطاق، لخدمة المرضى الذين جرى تسكينهم من خلال المشروع بعد خروجهم من الرعاية المركزة، لاستكمال العلاج ورفع العبء على المواطن.

منظومة الرعايات والحضانات

وأكد عبدالغفار، دعم وزير الصحة والسكان لمنظومة الرعايات والحضانات لرفع مؤشر سرعة الاستجابة الفورية، وتسكين الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل سريع، لافتا إلى استكمال العمل في فتح ملف إلكتروني بـ«كود خاص» لكل مريض، يتم فور دخول الحالة المرضية، عرض بياناتها والفحوصات التي خضعت لها، ومراحل العلاج حتى الوصول لمرحلة التعافي.

توقيع بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى أنّ الإدارة دشّنت المرحلة الأولى من مجمعات أقسام الرعاية المركزة، ببعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والتي بدأت بمجمع الرعايات المركزة، في مستشفى عين شمس العام، بقوة استيعابية 75 سرير رعاية مركزة ورعاية أطفال، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص، لتوفير أفضل خدمة طبية من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات، لإطلاق مجمع الرعايات المركزة بقوة استيعابية 30 سرير رعاية مركزة، يتم تشغيلها من خلال المشروع، وجار تجهيز 28 سرير رعاية إضافية، لتقديم أفضل سبل الرعاية.