هيئة الدواء المصرية توضح طرق الإبلاغ عن الأصناف المغشوشة

شددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات، مؤكدة أنها المصدر الآمن لتوفير الدواء بجودة وفاعلية ومأمونية عالية.

وطالبت الهيئة المواطنين في حالة الشك في أدوية مغشوشة، بالإبلاغ عنها للتأكد وسحبها من السوق لحماية المواطنين.

الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة

وهناك طريقتين للإبلاغ عن الأدوية المغشوشة، إما عن طريق البلاغ الإلكتروني على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية https://bit.ly/3lvaTuA، أو عن طريق الخط الساخن 15301.

ورشة عمل مجانية لرفع قدرات الصيادلة في مختلف المجالات الدوائية

وفي سياق متصل، تنظم هيئة الدواء المصرية ورشة عمل مجانية للصيادلة أصحاب الصيدليات العامة والعاملين بها بالقاهرة الكبرى، لتوضيح آلية مواجهة الغش التجاري وكيفية منع حدوثها وطرق الإبلاغ عنها.

وتنعقد ورشة العمل غدا الإثنين من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، على أن يكون آخر موعد للتسجيل للتدريب اليوم الأحد، ويتم التسجيل عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/4utvj7zz.