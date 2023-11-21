«العمل الحر هو الحل».. ورشة عمل بـ«علوم بورسعيد»

نظم الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد، ورشة عمل بعنوان «العمل الحر هو الحل»، لشرح كيفية تحقيق النجاح في الحياة؛ لتوفير حياة كريمة للطلاب بعد انتهاء الدراسة بالكلية.

أقيمت الندوة، بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم، تحت رعاية عميد كلية العلوم، وبإشراف الدكتور محمد كامل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضرت فيها الدكتورة زينب محمد، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء.

أسرار تقيق النجاح في الحياة

وأكد عميد كلية علوم بورسعيد، أهمية معرفة الطلاب مدى قدرتهم على العطاء بعد التخرج وكيفية تحقيق النجاح ليس في الدراسة فقط، ولكن أيضا في الحياة العملية، مشيرا إلى أن الوصول لتحسين مستوى المعيشة لدى العديد من الطبقات في المجتمع، يأتي من خلال العمل الحر والمشروعات الصغيرة.

دور المشروعات الصغير في تحسين الدخل

وأشار الدكتور محمد كامل، وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى ضرورة البحث عن حلول تمنحها حياة كريمة، ومنها العمل الحر .

وشرحت الدكتورة زينب محمد، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء، المقومات التي تؤهل أي شخص لبدأ عمل حر، وطرح أفكار للعديد من المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلي خبرات، ولا رؤوس أموال كبيرة تتناسب مع إمكانيات الطلاب والعاملين بالكلية، ومناقشه أفكار بعض المشروعات التي يمكن أن يطرحها الحضور، لمعرفة جدوي تنفيذها في هذه الفترة وأسباب فشل معظم المشروعات الصغيرة لتفاديها، والمقومات المطلوبة لضمان نجاح أي مشروع صغير، والاستمرار فيه وطرح الفرص التي يقدمها السوق في هذه الفترة لاختيار المشروع المناسب للفترة القادمة.