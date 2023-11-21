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رئيس «النواب»: البرلمان يقف خلف السيسي والحكومة لحماية الأمن القومي

كتب:

حسن سمير
04:59 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يقف بقوة خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوطن.

الدفاع عن الوطن

وقال «جبالي»، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، التي عقدت اليوم بحضور رئيس الوزراء، أن الدفاع عن الوطن بمثابة الدفاع عن الإنسان المصري وهويته وتاريخه.

دعم القضية الفلسطينية

وتابع أنه كان من الطبيعي أن يعقد المجلس هذه الجلسة لتأكيد دوره في دعم القيادة السياسية والدولة المصرية وجهود الدبلوماسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وكان إجماعا رائعا من جميع نواب الشعب؛ فكلهم على قلب رجل واحد في هذا الاتجاه.

 

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