رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس «حقوق إنسان النواب»: أمن مصر القومي خط أحمر

كتب:

أحمد شوقي
05:23 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
النائب طارق رضوان

النائب طارق رضوان

وجّه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على استجابته لعقد جلسة خاصة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لرفض تهجير الفلسطنيين، مؤكدا أن أمن مصر القومي خط أحمر وضع منذ عشرات السنين، وراح ضحيته العديد من الشهداء منذ عام 48 والحروب التي استدبعت هذا إلي أن حررت أرض مصر».

منع مخططات تهجير الفلسطينيين

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، أن القضية الفلسطينية بقيت في قلب مصر القضية رقم واحد.

هناك حالة من الضبابية في العالم كله

وتابع «رضوان»، أنه عندما اندلعت الحرب على غزة كانت هناك حالة من الضبابية في العالم كله، ولكن لحسن الحظ أعيدت القضية الفلسطينية لتكون رقم واحد ليس فقط في مصر وإنما بالدول العربية كلها، قائلا: «شوفنا دا في عيون شباب مصر».

اقرأ المزيد:

طارق رضوان: سيناء كانت مرتعا للإرهاب.. ومصر خاضت حربا ضروسا لمواجهته

طارق رضوان: الموقف المصري تجاه غزة ثابت.. ولا بد من تحرك دولي 

طارق رضوان لـ«صالون التنسيقية»: البيان الختامي للقمة العربية جاء متوافقا مع الرؤى المصرية

طارق رضوان: «حياة كريمة» و«التحالف الوطني» يرسلان مساعدات إلى قطاع غزة
بقلم أحمد شوقي