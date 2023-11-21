رئيس «حقوق إنسان النواب»: أمن مصر القومي خط أحمر

وجّه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على استجابته لعقد جلسة خاصة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لرفض تهجير الفلسطنيين، مؤكدا أن أمن مصر القومي خط أحمر وضع منذ عشرات السنين، وراح ضحيته العديد من الشهداء منذ عام 48 والحروب التي استدبعت هذا إلي أن حررت أرض مصر».

منع مخططات تهجير الفلسطينيين

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، أن القضية الفلسطينية بقيت في قلب مصر القضية رقم واحد.

هناك حالة من الضبابية في العالم كله

وتابع «رضوان»، أنه عندما اندلعت الحرب على غزة كانت هناك حالة من الضبابية في العالم كله، ولكن لحسن الحظ أعيدت القضية الفلسطينية لتكون رقم واحد ليس فقط في مصر وإنما بالدول العربية كلها، قائلا: «شوفنا دا في عيون شباب مصر».