طارق رضوان: سيناء كانت مرتعا للإرهاب.. ومصر خاضت حربا ضروسا لمواجهته

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن طلبات الإحاطة المقدمة لرئيس الوزراء أداة رقابية خاصة بالمؤسسة التشريعية؛ وذلك للوقوف على ما يحدث في سيناء من تطوير واستثمار، فضلا عن حجم المساعدات ومواد الإغاثة التي تم إرسالها لقطاع غزة.

مصر لا تفرط في أمنها القومي

وأضاف «رضوان» خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، على قناة dmc الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن مصر لا تفرط في أمنها القومي، وأرضها ليست سلعة معروضة للبيع، والتأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حل الدولتين.

أرض سيناء كانت مرتعا للإرهاب

وتابع أن سيناء كانت مرتعا للإرهاب، وخاضت حربا ضروسا لمواجهته، وعملت على تطهير الأرض والقضاء تماما على الظاهرة.