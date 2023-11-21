شهداء وجرحى في قصف لمنازل ومدارس تأوي نازحين في غزة

استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي من الطيران الحربي والقذائف المدفعية استهدف منازل ومدارس تأوي نازحين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

20 مواطن أغالبيتهم من النساء والأطفال

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن 20 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال استشهدوا، وأصيب آخرون في غارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرسة مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال إن طواقم الإسعاف والمواطنين نقلوا 20 شهيدا وعشرات الجرحى من داخل المدرسة التي تعرضت لقصف بصاروخين على الأقل، وتأوي آلاف النازحين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات، وأدى إلى استشهاد 6 مواطنين، وإصابة آخرين، كما استهدف الطيران 3 منازل للمواطنين في خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد 19 مواطنا، وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة البطش في حي الشجاعية شرقا، حيث تم نقل عدد منهم للمستشفى المعمداني في المدينة، ولا زالت أعداد منهم تحت الركام.

غارات على منزل لعائلة الحسنات في حي الدرج

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الحسنات في حي الدرج، و3 منازل أخرى في حي الصبرة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا، فيما دمرت الطائرات 10 منازل على الأقل في حي الزيتون، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزل مراسل وكالة «وفا» خضر الزعنون، ما أدى لإصابة عدد من أفراد عائلته بجروح، وتدمير المنزل واحتراقه بالكامل.

وفي حي الشجاعية، قصفت الطائرات 3 منازل، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، فيما استهدف القصف 6 منازل في مخيم جباليا شمال القطاع تحديدا في منطقة الترنس وبئر النعجة، وأدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت 10 قذائف على الأقل صوب المستشفى الإندونيسي ومحيطة، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.