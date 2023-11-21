«الجامعات»: امتحانات التيرم الأول إلكترونية.. ومقالية في بعض المواد

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام أعمال الفصل الدراسي الأول 2023، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحوا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستُعقد في موعدها المقرر، مشيرين إلى أن نظام الامتحانات في نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني، سيكون إلكترونيًا بنسب تصل إلى أكثر من 60%، سواء من خلال معامل الاختبارات المركزية أو بنظام البابل شيت وMcq.

امتحانات التيرم الأول 2023

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، انتظام الدراسة في الجامعة للفصل الدراسي الأول 2023، مشددًا على التزام الكليات بالخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وأشار إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني ستكون إلكترونية ومقاليّة، وفقًا للوائح العمل المنظمة للكليات.

وأوضح أن غالبية الامتحانات ستكون بنظام البابل شيت والـMcq، بجانب الاختبارات الإلكترونية المركزية، وكذلك التصحيح الإلكتروني لأعمال الامتحانات.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في نظم الاختبارات والامتحانات، التي جرى تحويلها لإلكترونية بنظم مختلفة، تجاوزت نسب الـ60%، بجانب الابقاء على بعض الاختبارات والأسئلة المقالية، لقياس قدرات ومواهب الطلاب.