حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز كلمته حول السعي لتوفير حياة كريمة للمواطن

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أكد خلالها: «يظل المواطن المصري، هو بطل روايتنا الوطنية وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته، والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته.. هي هدفنا الأسمى ويظل كل المصريين في وجداني وضميري.. أعمل من أجل محبه الله ومن أجلهم وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم».

واستمرارا لفترة الدعاية الانتخابية، تواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عقد عدد من المؤتمرات واللقاءات مع الأحزاب الكيانات السياسية والنقابات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الرؤى والأطروحات المشتركة حول الانتخابات الرئاسية 2024.