«عمال وفلاحين مستقبل وطن» تعقد اجتماعا في 3 محافظات لدعم المرشح الرئاسي السيسي

نظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، سلسلة اجتماعات تنظيمية مكثفة، في محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

الاجتماع التنظيمي الأول في الفيوم

الاجتماع التنظيمي الأول انعقد في محافظة الفيوم، بقيادة النائب سيد نصر، وبحضور النائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين المركزية، وأمين العمال والفلاحين بالمحافظة.

اجتماعات مستقبل وطن

واستعرض النائب سيد نصر، إنجازات رئيس الجمهورية في كل القطاعات، مؤكداً أهمية الوقوف صفاً واحداً خلف الرئيس ودعمه خلال هذه المرحلة والنزول إلى صناديق الانتخابات، باعتبار المشاركة واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

وجاء الاجتماع الثاني في محافظة المنيا، حيث عقدت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن اجتماع تنظيمي بحضور أحمد فرج، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية، ووليد عبد القوي، أمين تنظيم المحافظة، وخالد بهجت أمين العمال والفلاحين بالمحافظة، وعبد الناصر بكر أمين العمال والفلاحين بمحافظة أسيوط.

وفي محافظة بني سويف، عقدت أمانة العمال والفلاحين بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا، بحضور عبد الفتاح موسى، والمهندس محمد بيبرس، الأمناء المساعدين بالأمانة المركزية، لمناقشة استعدادات الانتخابات الرئاسية ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مناقشات الاجتماعات

وتناولت الاجتماعات مناقشة خطة الأمانة لتكثيف التواجد والتواصل مع المواطنين، وضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، وتم التأكيد على أهمية دور أمانة العمال والفلاحين خلال عملية الانتخابات الرئاسية.