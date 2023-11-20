متى يتوقف المرشح الرئاسي عن الدعاية الانتخابية؟.. ضوابط ومحظورات

أيام قليلة تفصلنا على الصمت الانتخابي للمرشحين خارج البلاد، إذ يتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الخارج يوم الأربعاء 29 نوفمبر، اعتبارا من الساعة 12 صباحًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.

الصمت الانتخابي في الداخل

أما فيما يخص موعد بدء الصمت الانتخابي في الداخل، أعلنت الهيئة الوظنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أنه سيكون 8 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من 9 صباحا حتى الـ9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: «المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم».

مواعيد التصويت بالخارج

وتبدأ عملية التصويت بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل، في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب فيه، ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.