أستاذة مناعة: تناول اللفت يقوي المناعة ويقلل الحساسية والتهاب المفاصل

قالت الدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة وأستاذة المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إنَّ هناك العديد من الأكلات والمشروبات التي تساعد على تقوية المناعة ومقاومة البرد والحساسية في فصل الشتاء، مثل تناول اللفت الذي له العديد من الفوائد على الصحة.

أهمية تناول اللفت خلال الشتاء

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه من الضروري تناول «اللفت» في هذا التوقيت من العام، وإدخاله في أطباق السلاطة، نظراً لاحتواءه على العديد من الفوائد، كما أنه يساعد على الوقاية من عدة أمراض، أبرزها الحساسية، ومفيد لمرضى السكر.

اللفت صيدلية متنقلة

وتابعت عميدة «الصيدلة»: «اللفت بمثابة صيدلية متنقلة للإنسان مع بداية فصل الشتاء، فالأوراق الخضراء للفت مفيدة للغاية، ومن بين فوائده احتواءه مواد مضادة للأكسدة تطهر وتنشط الكبد وتقوي المناعة، بجانب احتواءه مواد مضادة للالتهاب وفيتامين A الذي يساعد على تقوية الشعب الهوائية، وعناصر هامة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز المقوي للعظام ويقلل التهاب المفاصل، وغيرها من الفوائد الأخرى».