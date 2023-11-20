18 نصيحة للتعامل مع الطقس السيئ.. وتحذير لمرضى حساسية الصدر

نشرت محافظة الجيزة منشورا توعيا للمواطنين عن كيفية مواجهة الطقس السيئ، والحد من مخاطر التقلبات الجوية في الأحياء والمدن والمراكز.

نصائح لتجنب مخاطر التقلبات الجوية؟

وحددت محافظة الجيزة 18 إجراء يجب أن يتبعها المواطنين للتعامل مع موسم سقوط الأمطار، وهي كالتالي:

- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

- ارتداء الكمامة خلال الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- تثبيت أي معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط.

- إزاحة إصيص (قصارى الزرع) الموجودة في «البلكونات» ووضعها بمكان آمن.

- غلق ورفع أي شمسية تظليل على الأسطح أو «البلكونات» وفك البرجولات غير الثابتة.

- التأكد من غلق نوافذ المنازل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار الغرف.

- لا تترك «ضلف» النوافذ المفصلية مفتوحة تتأرجح، وتتلاطم وتطير فتقتل المارة أو تتلف المقتنيات.

- التخلص الآمن من أي عبوات وقود من أي نوع أو مذيبات عضوية وعدم تركها في البلكونة أو على الاسطح أو في الجراج، وعدم سكبها بالصرف الصحي حتى لا تؤدي إلى انفجارات باختلاطها بالغازات الموجودة بمياه الصرف الصحي.

- التخلص من أي «كراكيب – كراتين- صفائح - لفائف» مخزنة فوق الأسطح والبلكونات.

- كن إيجابي وابلغ فورا عن أي لوحات إعلانات تتأرجح على أعمدة الإنارة أو واجهات المحلات على الخط الساخن 114.

- على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.

- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو مائل.

- لا تترك كسوة السيارة عليها فقد تطير.

- على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة خلال الغبار والرياح.