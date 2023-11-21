إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى المنشاة في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، برئاسة المهندس أحمد أبو همام، وبإشراف ومتابعة علاء أبو عليو نائب رئيس المركز، حملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات قانون البناء في المنطقة.

وقال رئيس مدينة المنشاة في سوهاج، إنه تم إزالة مبنى مكون من طوب بلوك أبيض، وإزالة مبنى مكون من طوب بلوك أبيض و«سبايت بوص» بمساحة 2 قيراط، وتستمر جهود المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ عمليات الإزالة بنجاح.

تكثيف جهود إزالة التعديات وفرض الالتزام

تأتي هذه الحملة استجابةً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتكثيف جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وفرض الالتزام بقوانين البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية.

إعادة الانضباط العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية

يهدف هذا الإجراء إلى إعادة الانضباط العمراني والحفاظ على المناطق الزراعية المهمة للاقتصاد الزراعي في المنشاة، وتعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بتنفيذ القوانين والحفاظ على البيئة المحيطة.