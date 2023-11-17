إزالة فورية لـ9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومركز ومدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، حملات إزالة فورية لـ9 حالات تعد على الأراضي الزراعية.

ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومركز ومدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، حمالات إزالة فورية لـ9 حالات تعد على الأراضي الزراعية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تمت إزالة حالتين لتعديات بناء مخالفة على الأراضي الزراعية في ناحية كوبري النقاوه، بمساحة 160 مترا مربعا، بحضور عاصم ربيعي نائب رئيس المركز وعمرو المدثر فني المنطقة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وفي قرية نيدة، تم تنفيذ ثلاث حالات لتعديات بناء مخالفة على الأرض الزراعية وتتمثل في مبان خرسانية بناحية الجزيرة البيضاء وقرية نيدة بمساحة إجمالية تبلغ 400 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز المنشأة، تنفيذ أربع حالات إزالة في ناحية دائرة مركز المنشأة.

وجاءت حملات الإزالة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإشراف وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.