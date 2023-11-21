«السياحة» تحدد آليات تنظيم الشركات لتأشيرات حج الفرادى.. اعرفها

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، والتي أصدرتها وزارة السياحة، آليات قيام شركات السياحة بتنظيم تأشيرات حج الفرادى، موضحة أنّ حج الفرادى هو الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بمصر على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة.

وأضافت الوزارة، خلال ضوابط الحج، أنّ شركات السياحة الراغبة في تنفيذ حج الفرادى عليها الالتزام بما يلي:

- إخطار وزارة السياحة ببرنامج الحج الذي ستنفذه وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

- الالتزام بتحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج مثل عقد السكن والطوافة وخدمات النقل على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة.

- تلتزم غرفة شركات السياحة وكذا الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادي بإعلان المواطنين وتوعيتهم وتعريفهم بضوابط وإجراءات حج الفرادى وكيفيه تطبيقه وتنفيذه.

- يشترط في الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج الفرادى أن تكون ضمن الشركات المنفذة للحج النظامي.

- في حالة زيادة العدد الذي تنفذه الشركة لحج الفرادى عن 10 حجاج عليها الالتزام بتوفير مشرف للرحلة.

- ضرورة تحرير عقد بين شركة السياحة والحاج مدرج فيه قيمة البرنامج، وتلتزم الشركة برفع إيصال استلام المبالغ من الحجاج ضمن مستندات الملف المقدم لوزارة السياحة، وأن يذكر فيه رقم الهاتف الخاص بالحاج وأن يكون مفعل.

- تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بكل الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي.

الحج السياحي

- تلتزم الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات حج الفرادى بإدراج بيانات المواطنين على البوابة المصرية الموحدة للحج واستخراج باركود تعريفي لكل تأشيره وإدراجها على المسار الإلكتروني السعودي وموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة.

- لا بد أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقا وضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة وفقًا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة وبما يتفق والشروط المقررة لنفس الموسم .

- أن يكون هناك سكن مؤكد وأن يكون مفعل على المسار ويتم إدراجه بالعقد بين الشركة والحج.

- تقديم شركة السياحة ما يفيد وجود أماكن للعدد المقدم من الشركة بمطوف معلوم لكل من مشعرى عرفات ومنى على أن يدرج ذلك في العقد.