شركات السياحة: زيادة أعداد السيدات المسافرات للحج بعد إلغاء شرط المحرم

قال رجب الطيار، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن ضوابط الحج السياحي التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار اليوم حملت العديد من البشريات السارة للمواطنين المصريين، لافتا إلى أنّ السماح للسيدات البالغات 25 عامًا فما فوق بالسفر لأداء الحج دون محرم شرعي سيرفع بشكل كبير من أعداد السيدات المتقدمات للحج هذا العام.

تنازل الابن لوالده أو والدته عن فرصة الحج

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ إقرار الضوابط العامة للحج السياحي السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي، بالتنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب أو الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء، سيسهم في حل بعض الأزمات التي كانت تنجم خلال السنوات الماضية بعدم قدرة الفائز بالحج على التنازل عن السفر لغيره مهما بلغت درجة أقاربه،موضحا أنه يشترط لتطبيق التنازل أن يكون المتقدم ووالديه مسجلين بقرعة الحج السياحي على أن يكون للأبن المتقدم طلبًا منفصلًا عن طلب والديه.

%83 من تأشيرات الحج السياحي مخصصة للبرامج الاقتصادية

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ تخصيص نحو 83% من حصة السياحة من تأشيرات الحج للبرامج الاقتصادية «البري والإقتصادى طيران» سيتيح فرصة أكبر للمواطنين ذوي الدخل المتوسط للفوز بفرصة أداء الحج هذا العام.