«السياحة» تحدد مهام المشرفين المرافقين للحجاج.. منها حجز زيارة الروضة

حددت وزارة السياحة والآثار من خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1445 هجريا، الشروط الخاصة بمشرفي شركات السياحة الذين سيرافقون حجاج السياحة خلال موسم الحج، فضلا عن المهام المنوط بهم القيام بها خلال مرافقته لمجموعات الحجاج .

اشتراطات المشرف المرافق لحجاج السياحة

وأوضحت الوزارة أنّ الاشتراطات التي يجب توافرها في المشرفين هي:

1- ألا تقل خبرة المشرف عن 3 سنوات، وأن يكون مسجل بالوزارة، ويحمل كارنية مدون به بياناته وبيانات الشركة السياحية التابع لها لسهولة التحقق منه.

2- أن يكون لائقا صحيًا لتحمل أعباء العمل.

3- ألا يزيد العدد الذي يقوم المشرف على خدمته عن 50 حاجا.

مهام المشرف المرافق للحجاج

وأوضحت الوزارة خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام أنّ مهام عمل المشرف المرافق للحجاج تتلخص فيما يلى:

- أن يكون متواجدا بصفة دائمة مع مجموعة الحجاج المرافق لهم، طوال تنفيذ برنامج الحج وفي ذات سكن الحجاج، على أن تتحمل شركة السياحة التابع لها المسؤولية الكاملة عن جميع تصرفاته خلال إشرافه على تنفيذ البرنامج.

2- مساعدة الحجاج في حجز زيارة الروضة النبوية الشريفة عبر التطبيقات الإلكترونية السعودية.

3- يجب على جميع المشرفين الإبلاغ الفوري عن الحالات المرضية الكائنة بالمستشفيات ومتابعتها واتخاذ الإجراءات الخاصة بعودتهم إلى مصر بالاتفاق مع مكتب الخدمة التابع له، وكذا الإبلاغ الفوري عن حالات الوفاة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن.

وأوضحت وزارة السياحة أنه يجب أن يلتزم المشرفين بالقيام بتسجيل الوصول لدى مكتب شؤون الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، بحد أقصى 48 ساعة من الوصول بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى أنه يسمح لشركات السياحة بالاستعانة بأحد موظفي الشركات الأخرى في مرحلة توثيق العقود ممن ينطبق عليهم الشروط الخاصة بالمشرفين.