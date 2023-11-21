جامعة أسيوط تستقبل مدير المراكز الثقافية والعلمية الروسية في مصر

أجري محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة تفقدية، داخل مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، بصحبة ضيف الجامعة مراد جاتيين مدير المراكز الثقافية والعلمية الروسية بمصر، وذلك علي هامش زيارته العلمية للجامعة؛ لتوقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين الجامعة، وجامعة مندليف الروسية، ومؤسسة PhosAgro الروسية، بحضور عاطف النقيب منسق العلاقات بين الجامعة والجامعات الروسية، والمشرف على مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، وبمشاركة عدد من العاملين بالمركز.

دور مركز تعليم اللغة الروسية

من جانبه، أشاد عبد العليم؛ خلال الجولة، بدور مركز تعليم اللغة الروسية الجامعي، في مد جسور التعاون بين الشعبين، من خلال تقديم الثقافة الروسية في صعيد مصر للطلاب، والخريجين، والراغبين في دراسة هذا المجال من مختلف التخصصات، وفتح آفاق جديدة لدراسة الثقافة والفنون، والحصول على منح للتبادل الطلابي.

كما يستهدف المركز التأهيل اللغوي للمبعوثين قبل السفر للخارج، وتدريب من يرغب على إتقان النطق باللغة الروسية من داخل وخارج الجامعة للاستخدام في المجالات المختلفة، فضلًا عن تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بين جامعة أسيوط، والجامعات الروسية في إطار القواعد الدولية والمحلية المتبعة.

ثقافة الشعب الروسي

في السياق ذاته، أبدي السيد مراد جاتيين؛ إعجابه بما يقدمه مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة من خدمات ثقافية وتعليمية للطلاب، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على ثقافة الشعب الروسي، وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدًا بما تقوم به جامعة أسيوط من استضافة لوفود طلابية من دولة روسيا الاتحادية لقضاء فترات دراسية تمتد لشهرين وأكثر بمركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، التي تشمل برامج تدريبية لتعليم اللغة العربية، والحضارة الإسلامية، إلي جانب البرامج الترفيهية والثقافية.

وأوضح الدكتور عاطف السيد محمود، أن الجولة التفقدية تضمنت زيارة القاعات الدراسية، ومعمل الحاسوب والوسائل التعليمية، والمكتبة، إلى جانب زيارة معرض «روسيا في صور» الذي يوثق أهم الشخصيات التاريخية الروسية، وأشهر الأماكن السياحية، وكذلك أبرز الصور التي تظهر تاريخ علاقة جامعة أسيوط بجامعات روسيا الاتحادية.

وأهدى مراد جاتيين مدير المراكز الثقافية والعلمية الروسية بمصر المركز عدد من الكتب الدراسية والأدبية، توثيقًا لروابط التعاون بين الطرفين، ودعمًا للمزيد من مجالات التعاون والعمل المشتركة خلال الفترة المقبلة.