عاجل.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب المحافظات غدا.. 3 ظواهر مؤثرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّ تشهد حالة الطقس، خلال الأيّام المقبلة في المحافظات، 3 ظواهر جوية تؤثر على البلاد، متمثلة في «الغيوم الجزئية، الرياح، الشبورة ألمانية»، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، إلى جانب نشاط للرياح وشبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس في المحافظات

وعن حالة الطقس في المحافظات، قالت الأرصاد، في بيان، إنّ غدّا الثلاثاء، يشهد فرص سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الشرقية والغربية، تكون متوسطة بنسبة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، مع تأثير الشبورة من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا.

فرص سقوط الأمطار

وجاءت حالة الطقس، بداية من يوم الأربعاء 22 نوفمبر، حتى الجمعة 24 نوفمبر، معتدلة مع تأثير ظاهرة واحدة فقط وهي الشبورة المائية الكثيفة والتي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانًا.

وتشهد المحافظات يوم السبت 25 نوفمبر، سقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 30% على محافظات السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط للرياح في غرب البلاد.

وتستمر فرص سقوط الأمطار في محافظات السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35%، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.