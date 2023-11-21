«التضامن» تدعم الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان بـ 10 أجهزة لاب توب

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في أسوان، احتفالية بالتعاون مع جمعية الأورمان ووحدة التضامن الاجتماعي في جامعة أسوان، بهدف توزيع 10 أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم، من طلاب الجامعة، الذين يعانون من إعاقة بصرية.

وحضر الاحتفالية، العديد من الشخصيات البارزة، من ضمنها الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ومحمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، بالإضافة إلى نواب الجامعة وعمداء الكليات.

حياة كريمة ساهمت في تخفيف العبء على الأسر

أكّد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان على دور المؤسسات المدنية الهام والحيوي في تقديم الدعم والرعاية للأسر وفقًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، ما يساعد في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل هذه الأسر وتحسين جودة حياتهم.

دعم الرئيس السيسي لمبادئ تكافؤ الفرص

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لدعم تكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الرعاية لجميع الطلاب، بما في ذلك طلاب الهمم، ضمن إطار التعليم المتنوع.