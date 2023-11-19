توزيع أجهزة «لاب توب» على الطلاب ذوي الهمم بجامعة جنوب الوادي

شهدت جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، فاعلية توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وعبد الهادي عبد الوهاب مدير جمعية الاورمان بقنا.

ووجه الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، التحية لجهود وزارة التضامن الاجتماعي، والتعاون المثمر مع الجامعة في دعم الطلاب الفائقين وطلاب غير القادرين، مشيرا إلى أهمية التكافل الاجتماعي والدعم الإنساني، وأهمية استثمار القيم الطيبة داخل كل إنسان.

وأضاف رئيس الجامعة أنه يجري الإعداد لعمل قاعدة بيانات بالفئات الأولى بالرعاية في الجامعة، وعمل موقع إلكتروني لخدمات التضامن الاجتماعي بالجامعة، وتوفير نظام معلوماتي متكامل، ووجه بقيام كلية التربية بعمل تصور لتعظيم الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الهمم بالجامعة.

كما حيا رئيس الجامعة جهود الجمعية الشرعية، وجمعية الاورمان، وبنك ناصر الاجتماعي، وتعاونهم المثمر مع جامعة جنوب الوادي.

واستعرض الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي أهم الخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات في توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وإقامة حاضنات الطلاب الفائقين، وتقديم الدعم المادي للخريجين، وتشجيع البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا في عدد من كليات الجامعة.

وتحدث حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي عن دور الوزارة في بناء الإنسان من خلال خدماتها المتنوعة، والحرص على التكامل مع مختلف أجهزة الدولة.

ووجه عبد الهادي عبد الوهاب مدير جمعية الاورمان بقنا الشكر لجامعة جنوب الوادي على استضافة هذه الفعالية، وأكد حرص جمعية الاورمان على التعاون المثمر مع الجامعة.

وتضمنت الفعاليات توزيع أجهزة اللاب توب على الطلاب ذوي الهمم من كليات الآداب، والحقوق بقنا، والألسن بالغردقة، وتكريم الطلاب الفائقين، ومتطوعي وحدة التضامن الاجتماعي.

وشهد الفعاليات الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا، وأحمد رزق مدير بنك ناصر الاجتماعي بقنا، ونورا عارف منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، والاء عادل مسؤول الحماية والتمكين الاجتماعي بالوحدة، ولفيف من وكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب من مختلف كليات الجامعة.