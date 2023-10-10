توزيع حقائب مدرسية وعصائر على الطلاب ذوي الهمم في المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة بمدرسة الشهيد محمد سلامة الابتدائية بمدينة سرس الليان، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ومستوى الانضباط العام داخل المدرسة.

محافظ المنوفية يوزع شنط مدرسية

وخلال تفقده لمدرسة التربية الفكرية بسرس الليان، قام محافظ المنوفية بتوزيع شنط المدارس وأدوات مكتبية وعصير ومياه على أبنائه الطلاب من ذوي الهمم دعماً لهم، موجهاً بحصر شامل لكافة احتياجات المدرسة لسرعة تلبيتها.

كما قام محافظ المنوفية بزيارة تفقدية لمؤسسة تربية البنات بسرس الليان التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة، للوقوف على الحالة العامة والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وسلّم محافظ المنوفية موادا غذائية ولحوم وبطاطين لدعم تلبية احتياجات المؤسسة، وموجهاً بصرف مساعدات مالية لجميع النزيلات، وخلال زيارته تبادل المحافظ حديثه مع أبناء الدار للاطمئنان على حسن معاملتهم والتعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي وما يحتاجونه من متطلبات وإحتياجات لتمكينهم في شتي المجالات.

توفير سيارة لطالبات مؤسسة البنات لحضور حفل زفاف

وفى لفتة طيبة، كلف محافظ المنوفية بتوفير وسيلة نقل لإصطحاب نزيلات الدار للمشاركة في حضور حفل زفاف إحدى زميلاتهن، لإدخال الفرحة في نفوسهن واستجابة لرغبتهن.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم أوجه الدعم لكافة مؤسسات الأيتام ودور الرعاية الاجتماعية ، مشدداً على القائمين بالاهتمام بحالة النزلاء والعمل على توفير كل ما يلزمهم لتقديم أفضل الخدمات وتوفير جو من الأمان والراحة المناسبة لهم انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.