جامعة أسيوط التكنولوجية تكرم أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين

نظمت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية برعاية جمال تاج عبد الجابر رئيس الجامعة، وعلي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل التميز البحثي حيث كرمت الجامعة 10 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في النشر العلمي الدولي.

جاء ذلك بحضور صفاء مرزوق عميد كلية طب الأسنان جامعة أسيوط، وعمداء ووكلاء الكليات بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة وأمناء الكليات وأمين عام الجامعة والجهاز الإداري وطلاب الجامعة.

تطوير الأداء البحثي ورفع القدرات التنافسية

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تطوير الأداء البحثي، ورفع كفاءة مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية بكليات الجامعة ورفع القدرات التنافسية لجميع الباحثين لمواكبة مفردات إستراتيجية التنمية المستدامة التي تعد أهم ركائز الجمهورية الجديدة التي يسعى لبنائها القيادة السياسية.

الجامعة نشرت 18 بحثًا في مختلف المجلات الدولية

وأشار رئيس الجامعة، إلى نجاح الجامعة رغم حداثتها في نشر عدد 18 بحث في مختلف المجلات الدولية، مؤكدًا على حرص الجامعة على تعزيز النشر الدولي كأحد أهم أسس التصنيف عالميًا، وركيزة من ركائز البحث العلمي، موضحًا أن كل بحث يحمل أسم جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يرفع من تصنيفها دوليًا.

دور البحث العلمي في رفع مكانة الجامعات

قال علي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن لغة العلم هي ربط البحث العلمي والنشر الدولي بأهداف التنمية المستدامة وهو ما تقدمه الأبحاث العلمية المقدمة بالجامعة، موجهًا بضرورة العمل على زيادة النشر الدولي لرفع تصنيف الجامعة، متمنيًا للجامعة الارتقاء الأكاديمي والبحثي، وأن تكون نموذجًا رائدًا للجامعات التكنولوجية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية.

وخلال الاحتفالية قدم سامح مصطفى، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، وجمعة سند مدرس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،عرضًا تقديمًا حول أهمية البحث العلمي ودوره في رفع مكانة الجامعات في التصنيفات العالمية.