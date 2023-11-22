طرح 22 محلا للإيجار في السوق الحضرية بسوهاج.. اعرف التفاصيل وكراسة الشروط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج إجراء مزاد علني محلي لتأجير 22 محل بسوق برديس الحضارى بالبلينا على أن يقام المزاد يوم الأحد الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمدينة البلينا الساعة العاشرة صباحا و تسحب كراسة الشروط والمواصفات من الوحدة المحلية برديس، والتي تضم تفاصيل المناقصة وكيفية الإشتراك.

ثمن كراسة شروط تأجير محبات السوق الحضري بسوهاج

حددت الوحدة المحلية لمدينة البلينا ثمن كراسة الشروط ب 299,5 جنيها

مساحات المحلات المؤجرة وتفاصيلها

وجاءت مساحات المحلات المؤجرة لتبدأ ب3 متر مع توضيح جد كلا منها وتفاصيل تشطيب كل محل من 22 محل معروضة للتأجير وحدود كلا منها الغربية والشرقية والبحرية والقبلية وبيانات كلا منها وفقا لكراسة الشروط كالتالي،

شروط المزايدة على محلات السوق الحضري بسوهاج

وجاءت شروط المزايدة العلمية لتأجير 22 محل بالسوق الحضري بمدينة برديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج وفقا لكراسة الشروط كالتالي،

حياة كريمة بسوهاج

يذكر أن السوق الحضري بمركز البلينا احد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المنفذه في 181 قرية في 7 مراكز بمحافظة سوهاج منها مركز البلينا وجرجا والمراغة والمنشاة وجهينة وساقلتة وطما ودار السلام.