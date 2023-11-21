افتتاح وحدة مناظير المسالك البولية بمستشفى الهلال في سوهاج

افتتحت وحدة مناظير المسالك البولية في مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، وذلك بعد توقف دام ما يقرب من 6 سنوات.

تقديم خدمة طبية متميزة

وتأتي هذه الخطوة بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين في المنطقة.

حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور محمد حسن ياسين، مدير عام فرع سوهاج للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبد الرحيم، مدير مستشفى الهلال وحدة مناظير المسالك البولية بالمستشفى، والدكتور محمد ثابت حسان، رئيس قسم جراحة المسالك البولية والمناظير بالمستشفى، إلى جانب الأطباء والعاملين في القسم.

توفر تقنيات حديثة ومتطورة

وتعد وحدة مناظير المسالك البولية أحدث إضافة للمستشفى، وتوفر تقنيات حديثة ومتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض المتعلقة بالجهاز البولي.

ومن المتوقع أن تكون هذه الوحدة ذات أهمية كبيرة للمرضى، حيث ستوفر لهم فرصة الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة وفعالة.

ويعد افتتاح وحدة مناظير المسالك البولية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، إنجازا جديدا لدولة المصرية في ضوء خدماتها واهتمامها بالقطاع الصحي، ويستطيع المرضى الاستفادة من جميع الخدمات