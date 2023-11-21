جامعة سوهاج تعلن نتائج المهرجان الرياضي «الكروس فت» بمشاركة 1440 طالبا

أعلنت لجنة تحكيم المهرجان الرياضي للجامعات المصرية «الكورس فت» المقام بجامعة سوهاج، نتائج منافسات طلاب الفرقتين الرابعة والثالثة الذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي»، تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة».

مهرجان الكروس فت بسوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في بيان، إن المهرجان الرياضي «BE FIT» يقام على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بمشاركة 1440 طالبا وطالبة بجميع الفرق الدراسية بمختلف الكليات، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية لدى الشباب، وقياس مدى التحمل والقوة والسرعة والمرونة خلال المسابقات البدنية التي يشارك بها الطلاب، والذين تم تقسيمهم على عدد أيام المهرجان وفقاً للفرقة الدراسية.

أهمية المشاركة الطلابية

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، أهمية مشاركة الطلاب في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية التي تنفذها إدارة الجامعة، لدورها الكبير في بناء شخصياتهم، واكتشاف المواهب الرياضية وتأهيلهم للمشاركة في البطولات القمية والخارجية، إلى جانب ما تقوم به الأنشطة الرياضية من الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وتبادل الخبرات والمهارات، وكذلك وتعزيز العمل الجماعي وتقبل المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد.

نتائج مسابقات المهرجان

وأشار صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى أن اليوم الأول تضمن عدد من المسابقات البدنية والتي شارك بها طلاب الفرقة الرابعة بجميع الكليات، حيث أسفرت نتائج الطلبة عن فوز كل من محمود عابد بكلية التربية النوعية بالمركز الأول، محمد خالد بكلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، وياسر أحمد فراج بكلية الحقوق بالمركز الثالث، أما نتائج الطالبات أسفرت عن حصول الطالبة مريم زكريا بكلية التربية على المركز الأول، وحصول هاجر شوقي بكلية التربية الرياضية على المركز الثاني، وأيضاً فوز أماني محمد أحمد بكلية التربية الرياضية بالمركز الثالث.

وانتهت منافسات اليوم الثاني لطلاب الفرقة الثالثة، بفوز الطالب مصطفى عاصم بكلية الحقوق بالمركز الأول، وفوز خالد راشد بكلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فحصل عليه الطالب علي محمد بكلية تكنولوجيا التعليم، وفي منافسات الطالبات حصلت طالبات كلية التربية الرياضية على المراكز الثلاث الأيام، حيث فازت هبة علي بالمركز الأول، وآية صبري بالمركز الثاني، ورموندا ممدوح بالمركز الثالث.