200 شاب يشاركون في برنامج «شارك الكلمة كلمتك» بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، لقاء جديد من برنامج التثقيف السياسي «شارك الكلمة كلمتك»، بحضور 200 شاب من أعضاء مراكز شباب الرياض، وسيدي سالم، والتي عقدت بمركز شباب الرياض، والتي نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، في كفر الشيخ، لتعزيز المشاركة السياسية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تعزيز المشاركة المجتمعية

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عبر بيان اليوم، بأن البرنامج يعمل على تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية لكافة المواطنين وللشباب خاصة، تفعيلًا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي ولملف تمكين الشباب.

لقاء بذوي القدرات الخاصة

وأضاف أن البرنامج سبق وأن نظم لقاء خاصا بذوي القدرات الخاصة من أجل دمج الأشخاص ذوي القدرات و تحقيقاً للرؤية التنموية لإستراتيجية «مصر 2030» .

حاضر اللقاء التثقيفي الدكتور خالد مجاهد، رئيس قسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعية، مقدماً الدعوة للشباب أن يحافظوا على حقهم في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن التحديات التى تشهدها مصر خاصة فى ظل الأحداث الراهنة تحتاج إلى وحدة الصف خلف القيادة السياسية، البرنامج التثقيفي بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وفريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومتابعة تنفيذ مديري إدارات الرياض وسيدي سالم.