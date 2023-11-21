وزير الثقافة الفلسطيني السابق: غزة من أقدم مدن العالم ولديها مخزون أثري الاحتلال يستهدف تدميره

قال الدكتور إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني السابق، إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي قامة على التدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في غزة، بما في ذلك البعد التاريخي والحضاري.

غزة من أقدم مدن العالم

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروج للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن غزة من أقدم مدن العالم، ولديها مخزون كبير جدا من الآثار التاريخية، نتيجة كل ما مرت به من ظروف وتحولات تاريخية، وهي تحتضن قبر جد الرسول هاشم بن عبد مناف وفيه مسجد جد الرسول.

الإبادة لا تستهدف العنصر البشري

وأوضح أن القيمة المسيحية لغزة عظيمة جدا، وبها إحدى أقدم كنائس العالم، والتي قصفها الاحتلال وارتكب فيها مجزرة، لأنه يريد تدمير البعد الحضاري ليكمل سياسته العنصرية في الإبادة، لأن الإبادة لا تستهدف العنصر البشري فقط بل كل المعالم التي تدل على الهوية الفلسطينية.

وشدد على أن الصمود الفلسطيني هو ما يتحدى آلة الإبادة الإسرائيلية الهمجية، وهذا يحتاج دعما وإسنادا عربيا وإسلاميا لفضح كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي.