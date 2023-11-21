رئيس «المصريين الأحرار»: تصريحات الوزيرة الإسرائيلية انتهاكا حقيقيا وتلاعبا بالألفاظ

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تصريح وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملئيل، في حزب الليكود، «غريبة جدا» لأي إنسان عاقل يمكن أن يعتبرها أحد أنواع الهلوسة، ولكن بمعرفة التاريخ الإسرائيلي، فالمعاناة التي عانها اليهود على مدار عصورهم بعدم الإرتباط بأرض وتشردهم كثيرًا لفترات عديدة، يبين العقلية والتفكير بأنه ليس لديهم عقيدة وقيمة الارتباط بالأرض.

رد رئيس المصريين الأحرار

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إسرائيل تنظر لأن أي مكان يمكن أن تعيش فيه بدون وطن، فضلا عن أن هذه التصريحات خارج العقل والمنطق والقوانين الدولية، وتمثل انتهاكا حقيقيا وتلاعبا بالألفاظ، فما المقصود بـ«التهجير الطوعي»، إذ لا تعلم وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أن الفلسطينيين يرفضوا ترك أرضهم، فمن أين ستكون الطوعية، كما أن حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو أحاديثهم مختلفة، وهو ما قد يعطي مؤشرا لتفكك داخلي داخل الحزب والمجتمع الإسرائيلي.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هذه التصريحات ليست بغريبة على دولة قامت على الاستيطان وأخذت حقوق ما ليس لها من حق، وكان أبلغ رد اليوم ما شوهد في مجلس النواب المصري بالرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية.