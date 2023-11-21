«اقتصادية حماة الوطن»: تصريحات مدبولي أمام النواب حول القضية الفلسطينية شافية للصدور

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن إن تصريحات وردود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء اليوم داخل مجلس النواب للرد على طلبات إحاطة قدمها أعضاء بمجلس النواب، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة جاءت حاسمة وشافية لصدور المصريين وأكدت موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية الداعم لها بكل قوة.

وكشف رئيس الوزراء خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، عن أن الرئيس السيسي يقود جهود وتحركات على جميع الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية ولا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ونحن نواجه ضغوطا على مصر موجودة منذ فترة ونحن مستعدون لها.

وأكد أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية أحداث غزة وتم إدخال 11 ألفا و200 طن مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لقطاع غزة، وهو 4 أضعاف ما أرستله باقي الدول، كما أن 4200 شخص من جنسيات مختلفة عبروا معبر رفح منذ بداية الأزمة.

الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر وجهت رسائل للمسئولين على المستوى الدولي تحذر من التصاعد في فلسطين كما أن تهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، ونحن نعلن رفضنا لسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار أحمد تيسير، إلى أن جموع المصريين يقفون خلف قياداتهم السياسية ممثلة في الرئيس بعد الفتاح السيسي الذي يعشق تراب هذا الوطن وهمه الأول والأخير حماية وطننا مصر ومقدراته وكذلك دعم القضية الفلسطينية وصولا لحل الدولتين.

مصر تبذل جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء

وأكد تيسير أن مصر تبذل جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء من بناء مشروعات واستصلاح أراضي ومحطات مياه وكهرباء وطرق وغيرها الكثير لإعمار وتنمية سيناء العزيزة على قلوبنا والتي ندافع عنها بدمائنا.