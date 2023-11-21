بكري: الرئيس السيسي لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تقرير لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية يوم 13 أكتوبر، ينص على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، ثم إقامة خيّام لهم هناك، معتبرا أنّ المخطط يستهدف مصر، وتصفية القضية الفلسطينية، كما يسعى إلى نقل الفلسطينيين إلى الأردن بعد ذلك.

وأكد بكري، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واعيًا لهذا المخطط منذ البداية، وقال إنّه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية، على حساب أطراف أخرى، موضحا أنّ مصر لن تسمح باختراق الأمن القومي المصري، وستظل تدافع عن القضية الفلسطينية حتى يتحقق السلام العادل والشامل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ القانون الدولي يعطي مصر الحق بالتقدم بشكوى إلى المحكمة الدولية، لأن ما يجري من تهجير قسري للفلسطينيين هو جريمة حرب، داعيا إلى التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، لوقف هذا الأمر، وإشهاد العالم على ما يحدث.