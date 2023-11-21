الرئيس السيسي: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبا.

وقال الرئيس السيسي، خلال تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة لإعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن».