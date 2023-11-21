ندوة تثقيفية عن دور المرأة في الحياة السياسية في الدقهلية

نظم حي غرب المنصورة برئاسة الأستاذ محمد أمين الدمرداش، ندوه تثقيفية توعوية عن دور المرأه في الحياة السياسية والعملية الانتخابية.

وأقيمت الندوة بمدرسة فريدة حسان الثانوية بنات في المنصورة، بمحافظة الدقهلية وتناولت أهمية دور المرأة في الحياة السياسية لما له من دور بارز، والشأن الاجتماعي في الحياة السياسية وما يسمى بالتنمية المستدامة.

وتوفر القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا لدور المرأة في المجتمع، لما لها من دور بارز في مشاركتها في جميع المجالات في المجتمع وخصوصا في الحياة السياسية وتم عرض بعض الأمثلة الوطنية من سيدات المجتمع المصري الذي كان لهم دور بارز في الحياة السياسية وعلى سبيل المثال وليس الحصر صفية زغلول.

وأكد الأستاذ ممدوح عباس مدير مدرسة فريدة حسان الثانوية بنات علي حث المرأة على أهمية وضرورة المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المدرسة ستشارك بجميع العاملين بها بالانتخابات الرئاسية من أجل بلدهم.