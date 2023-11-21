«مستقبل وطن» بالخارجة يعقد ندوة بعنوان «انزل وشارك»

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بأمانة مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ندوة توعوية بعنوان «أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية»، بمدرسة الشهيدة دعاء الاعدادية المشتركة بحضور مدير إدارة المدرسة والعاملين وعدد من الطلاب بالمدرسة بالمحافظة.

مفهوم المشاركة السياسية

وحاضر خلال الندوة سعاد عبد الشهيد، أمين التدريب والتثقيف بمركز الخارجة، حيث تناولت الندوة مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية.

أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي

كما أكدت أهمية المشاركة في الانتخابات، والإدلاء بالأصوات في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم لإظهار مصر بمظهر مشرف أمام العالم يعبر عن المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر.

وأضاف خالد البكري، مدير التثقيف الصحي في الوادي الجديد، عن الشؤون الصحية، خاصة انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المجال الصحي، والجهود التي يقوم بها من أجل التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.