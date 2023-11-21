أسعار الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سجلت أسعار الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء21-11-2023 نحو 2805 جنيهات للشراء، و2785 جنيهًا في محلات الصاغة يضاف إليها المصنعية والضريبة، وذلك بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الصاغة منذ قليل.

الذهب عيار 24

وبلغت أسعار الذهب عيار 24 اليوم 21-11-2023 نحو 3206 جنيهات للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نحو 3183 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 الآن 2404 جنيهات للشراء، والبيع 2387.

أسعار الذهب في مصر

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 الثلاثاء داخل كافة محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 1870 جنيهًا للشراء والبيع 1865جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1603 جنيهات للشراء والبيع 1592 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب يبلغ 22 ألفًا و440 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأونصة 2100 دولار>