رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 21-11-2023

كتب:

محمد سيف
07:07 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الذهب

الذهب

سجلت أسعار الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء21-11-2023 نحو 2805 جنيهات للشراء، و2785 جنيهًا في محلات الصاغة يضاف إليها المصنعية والضريبة، وذلك بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الصاغة منذ قليل.

الذهب عيار 24

وبلغت أسعار الذهب عيار 24 اليوم 21-11-2023  نحو 3206 جنيهات للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نحو 3183 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 الآن 2404 جنيهات للشراء، والبيع 2387. 

أسعار الذهب في مصر

 كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 الثلاثاء داخل كافة محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 1870 جنيهًا للشراء والبيع 1865جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1603 جنيهات للشراء والبيع 1592 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب يبلغ 22 ألفًا و440 جنيهًا. 

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأونصة 2100 دولار>

 

اقرأ المزيد:

تراجع كبير في اسعار الذهب والعيار "21" يسجل 615 جنيها للجرام

اسعار أعيرة الذهب بالسوق المحلي في تعاملات اليوم

عاجل.. ارتفاع اسعار الذهب 7 جنيهات فى تعاملات منتصف النهار

اسعار الذهب اليوم فى مصر.. ارتفع 6 جنيهات بمنتصف المعاملات
بقلم محمد سيف