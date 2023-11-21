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تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في مصر.. عيار 21 بكم؟

كتب:

مريم حنفي
08:38 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في مصر بقيمة 5 جنيهات، وذلك مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس الاثنين داخل محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية، خاصة أن الأسعار شهدت منذ تعاملات يوم الأحد الماضي حتى أمس هدوء ملحوظا وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في مصر، كما يلي: 

سعر جرام الذهب عيار 21

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2760 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 24

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محال الصاغة بدون ضريبة 3154 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية 2366 جنيها للشراء. 

أسعار الذهب في مصر 

يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1845 جنيه. 

أما سعر جرام الذهب عيار 12 فيبلغ الآن 1583 جنيها، فيما وصل سعر الأونصة إلى 98454 جنيها. 

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بقلم مريم حنفي