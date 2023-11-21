وكيل «صحة الشرقية» يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المخازن الاستراتيجية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمشروع المخازن الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، والذي يتم في 3 مواقع مختلفة بالمحافظة، وهي قرية الهيصمية بمركز ومدينة القرين، وقرية بساتين بركات بمركز ومدينة بلبيس، وقرية كفر النصيري بمركز ومدينة أبو كبير.

توفير الأدوية والمستلزمات بالشرقية

وأكد مسعود، على أهمية المشروع، الذي يهدف إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليون جنيه.

وشدد مسعود على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بقطعة الأرض بموقع كفر النصيري بأبو كبير، ومتابعة الأعمال الجارية بكل موقع للانتهاء منها في أسرع وقت، وبما يتناسب مع معايير الجودة.

كما شدد على متابعة كافة المشروعات الأخرى الجاري العمل بها حالياً، والمدرجة ضمن الخطة الاستثمارية 2023/ 2024.