وظائف حكومية جديدة بمديرية الصحة بالمنوفية.. الشروط موعد التقديم
كتب:
إبراهيم الديهي
04:53 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، عن حاجاتها لشغل وظائف، «مدير مستشفى سرس الليان العام، ومدير مستشفى الشهداء المركزي»،
وحددت المديرية، في بيان، الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، وكيفية التقديم والمواعيد الرسمية لاستقبال الطلبات.
موعد التقديم على وظائف مديرية الصحة بالمنوفية
وأكّدت مديرية الصحة بالمنوفية، أنّ التقديم يبدأ من، غدًا الأربعاء، الموافق 22 نوفمبر، ويستمر لمدة شهر، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف، تقديم أوراقهم إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، على أن يكون مستوفيًا للشروط التي تمّ تحديدها.
شروط التقديم بوظيفة مدير مستشفى في المنوفية
وجاءت الشروط التي حددتها مديرية الصحة في محافظة المنوفية، لشغل منصب مدير مستشفى سرس الليان العام، ومدير مستشفى الشهداء المركزي، على النحو التالي:
- لا تقل درجة المتقدم عن الدرجة الأولى التخصصية، لمجموعة الطب البشري حسب بطاقة الوصف الوظيفي.
- أن يكون حاصل على بكالوريوس طب وجراحة.
- بیان حالة وظيفية مفصل، ويشمل التدرج الوظيفي والجزاءات من واقع ملف الخدمة.
- الدورات التدريبية في مجال العمل.
- رؤية المتقدم لتطوير العمل بالمستشفى.