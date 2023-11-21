وظائف حكومية جديدة بمديرية الصحة بالمنوفية.. الشروط موعد التقديم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، عن حاجاتها لشغل وظائف، «مدير مستشفى سرس الليان العام، ومدير مستشفى الشهداء المركزي»،

وحددت المديرية، في بيان، الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، وكيفية التقديم والمواعيد الرسمية لاستقبال الطلبات.

موعد التقديم على وظائف مديرية الصحة بالمنوفية

وأكّدت مديرية الصحة بالمنوفية، أنّ التقديم يبدأ من، غدًا الأربعاء، الموافق 22 نوفمبر، ويستمر لمدة شهر، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف، تقديم أوراقهم إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، على أن يكون مستوفيًا للشروط التي تمّ تحديدها.

شروط التقديم بوظيفة مدير مستشفى في المنوفية

وجاءت الشروط التي حددتها مديرية الصحة في محافظة المنوفية، لشغل منصب مدير مستشفى سرس الليان العام، ومدير مستشفى الشهداء المركزي، على النحو التالي: