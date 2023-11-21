جامعة أسيوط تنظم ندوة لتعزيز قيم الاقتصاد الأخضر لطلاب الجامعة

نظمت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، ندوة بيئية موسعة بعنوان «تعزيز قيم الاقتصاد الأخضر لطلاب الجامعة»، وذلك ضمن فعاليات جامعة أسيوط المتعددة لشهر نوفمبر للمناخ.

الاقتصاد الأخضر

وأكد الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الندوة تأتى في سياق رؤية جامعة أسيوط للمساهمة في تطوير المجتمع والحفاظ على البيئة، فضلا عن تعزيز الفهم والوعي بأهمية تبنّي قيم الاقتصاد الأخضر بين طلاب الجامعة.

وشارك في الندوة عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، وطلاب مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

توصيات ندوة الاقتصاد الأخضر

واستعرضت الدكتورة أسماء جابر مهران، عددا من التوصيات المهمة، التي أثمرت عنها الندوة، من بينها:

التأكيد على ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية.

تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعي صوب الاقتصاد الأخضر.

تعزيز التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة، وكيفية الوصول للاقتصاد الأخضر.

تعزيز الممارسات والسلوكيات التنموية المستدامة، والتي تعتمد على التكامل مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

كما تضمنت الندوة عدد من الجلسات العلمية المهمة، تناولت: