محمود مسلم: مصر فضحت الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن مصر تسير على عدة مستويات في دعم القضية الفلسطينية، وذكر المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم أن 80% من المساعدات لأهالي غزة من مصر، و20 % من دول العالم رغم الوضع الاقتصادي الذي تمر به القاهرة.

مصر تضغط منذ بداية الحرب على غزة للوصول إلى هدنة

وأوضح «مسلم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تضغط منذ بداية الحرب على غزة للوصول إلى هدنة أو اتفاق لوقف إطلاق النار، والمطالب كانت واضحة من مصر في كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية في الرياض، حينما أكد أن مصر تطالب بوقف إطلاق النار بلا أي شروط، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور تؤكد أن مصر هي التي فضحت العدوان الإسرائيلي للعالم بعد أن كان العالم يسوق أن كل ما نسمعه من العالم سواء من الإعلام أو مسؤولي الحكومات بشأن قطع رؤوس الأطفال الإسرائيليين خطأ.

تقديم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب

وأشار إلى أنه يتم تداول معلومة مخابراتية بوجود فصائل فلسطينية في مستشفى الشفاء بغزة، ولم يثبت ذلك حتى الآن كما حدث من قبل مع العراق بوجود نووي ثم خرج التقرير البريطاني يقول: «لم يكن هناك وجود لأي نووي»، لافتًا إلى أننا رأينا قصف مستشفى الشفاء والاحتلال يقوم بكل الأفعال التي يستحق عليها أن يقدم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، والغرب يغمض عينيه ويدعمه، ولأول مرة نرى تصريحات أمريكية «مايعة» من قبل بايدن عندما قال إنه لا بد من تمييز بين المدنيين والفصائل الفلسطينية، وتساءل كيف يميزون ذلك في غزة؟