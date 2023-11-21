قرار من البنك المركزي بشأن تطبيق «إنستا باي» بداية من 2024

كشف إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري،عن أنّ البنك المركزي سيبدأ في تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق «إنستا باي» بداية من مطلع عام 2024، بعد انتهاء الاعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي لتحصيل الرسوم على تعاملات التطبيق.

ولم يوضح نصر قيمة الرسوم التي من المتوقع فرضها، مؤكدا أنّها ستكون رسوم رمزية، وأنه سيتم إتاحة خدمة السحب النقدي لمستخدمي إنستا باي من خلال ماكينات الصراف الآلي الـATM، خلال ديسمبر المقبل.

البنك المركزي: رسوم على تطبيق «إنستا باي»

كشف إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، إن إنستا باي حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاقه بفضل جهود البنك المركزي، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض Cairo ict.

عدد مستخدمي انستاباي

أوضح نصر أن عدد مستخدمي انستاباي وصل إلى 6.2 مليون عميل حاليا، قاموا بإجراء 300 مليون معاملة، ونستهدف الوصول بحجم المعاملات إلى 800 مليار جنيه معاملات حتى نهاية العام الجاري.

نجاحات انستاباي

وأشار نصر إلى أن إنستا باي يعتبر نقطة في سلسلة نجاحات جاءت من المشروعات الرقمية المتتالية التي أطلقها البنك المركزي على مدار السنوات الماضية والبنية التحتية التي اسسها المركزي بدءًا من بطاقات ميزة ومنظومة الهاتف المحمول التي تقدم خدمات لحظية.

وأكد أن البنك المركزي استهدف جمع كل حسابات الأفراد في قناة واحدة، مشيرا إلى أن إحتياج الأفراد هو سبب نجاح انستاباي.

وتبلغ حدود التعامل عبر تطبيق إنستا باي نحو70 ألف جنيه للمعاملة، و120 ألف جنيه يوميا، و400 ألف جنيه شهريا.