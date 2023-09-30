على مدار الشهور القليلة الماضية، اتجه الكثير من أصحاب الحسابات البنكية إلى استخدام تطبيق «انستاباي»، الذي يتيح لمستخدميه الاطلاع على الرصيد البنكي الخاص بهم، وتحويل الأموال واستقبالها في اللحظة نفسها، وحرص التطبيق على تطوير الخدمات الخاصة به، حتى أصبح هناك فرصة لإجراء العداد من الخدمات من المنزل، ويهتم العديد من مستخدميه بمعرفة خطوات سداد الفواتير من تطبيق «انستاباي» وحد التحويل اليومي والشهري.

ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات سداد الفواتير من تطبيق «انستاباي» وحد التحويل اليومي والشهري، وفق مع أعلنه البنك المركزي في بيان له، كالتالي:

خطوات سداد الفواتير من تطبيق «انستاباي» وحد التحويل اليومي والشهري

وجاءت خطوات سداد الفواتير من تطبيق «انستاباي» وحد التحويل اليومي والشهري، كالتالي:

- يقوم الراغب في سداد الفواتير من خلال انستا باي بالدخول على الحساب الخاص به على التطبيق.

- ثم يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بسداد الفواتير، ثم يختار نوع الفاتورة التي يرغب في سدادها سواء كانت كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون أرضي او نت.

- وبعدها يقوم بإدخال البايانات المطلوبة الخاصة بالعدادات بالنسبة للمرافق الاساسية أو رقم التليفون بالنسبة لفاتورة التليفون الأرضي والإنترنت.

- وبعدها يتم مراجعة بيانات التحويل، وأدخال الرقم السري IPN المكون من 6 أرقام واضغط على «إدخال» تم التحويل بنجاح.

حد التحويل اليومي والشهري

أصدر البنك المركزي قرار في وقت سابق برفع الحد الأقصى اليومي والشهري لتحويل الأموال عبر انستاباي، على أن يكون الحد الأقصى اليومي للمعاملات 120 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، فضلا عن رفع الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات إلى 400 ألف بدلا من 200 ألف جنيه.