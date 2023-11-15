خبير مصرفي: قرار البنك المركزي بزيادة حدود السحب النقدي رسالة طمأنة للمواطنين

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية، يمكن للمواطنين التعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع عبر الموبايل، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

«شوقي»: قرار البنك المركزي المصري برفع حدود السحب يتزامن مع التغيرات العالمية الطارئة

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنَّه نظراً للمتغيرات الحالية، سواء العالمية أو الداخلية، فإنَّ البنك المركزي المصري يتعامل مع السوق في ضوء هذه المتغيرات، مما دفعه إلى اتخاذ قراره بزيادة حدود السحب.

وتابع الخبير المصرفي أنَّ قرار البنك المركزي المصري من شأنه طمأنة المتعاملين مع البنوك المحلية، موضحاً: «القرار يؤكد توافر السيولة التي بلغت نسبتها 37.6%، ويشجع الشمول المالي».

قرار البنك المركزي برفع حدود السحب اليومية والشهرية للأفراد والمؤسسات

وأصدر البنك المركزي المصري قراراً بزيادة حدود السحب اليومية للأفراد، لتصل إلى 60 ألف جنيه، بدلاً من 30 ألف فقط، والشهرية لتصل إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من غد الخميس.

كما تضمن القرار رفع الحدود اليومية للشركات لتصل إلى 80 ألف جنيه، بدلاً من 40 ألف جنيه، وزادت الحدود الشهرية إلى 400 ألفجنيه، بدلاً من 200 ألف جنيه.