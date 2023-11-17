رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار اليورو اليوم الجمعة 17-11-2023.. في البنك المركزي بـ32.92 جنيه

كتب:

محمد سيف
11:08 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
أسعار اليورو.. تعبيرية

أسعار اليورو.. تعبيرية

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 17-11-2023، وفق آخر تحديثات للبنوك قبل العطلة الأسبوعية، حالة من الثبات، وسجل في البنك المركزي نحو 32.92 جنيه للشراء.

«الوطن» ترصد سعر اليورو اليوم الجمعة 17-11-2023، بحسب المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك، كما يلي: 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري 32.84 جنيه للشراء، و32.97 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو داخل بنك مصر 32.97 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 32.84 جنيه. 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 

سجل سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي إلى 33.12 جنيه للبيع، وشراء 32.96 جنيه. 

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو داخل بنك قناة السويس 33.02 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فبلغ 32.74 جنيه.

اقرأ المزيد:

سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 9-11-2023 بنهاية التعاملات

سعر اليورو اليوم الجمعة 10-11-2023 في البنوك

استقرار سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. استقرار ملحوظ

سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 16-11-2023
بقلم محمد سيف