أسعار اليورو اليوم الجمعة 17-11-2023.. في البنك المركزي بـ32.92 جنيه

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 17-11-2023، وفق آخر تحديثات للبنوك قبل العطلة الأسبوعية، حالة من الثبات، وسجل في البنك المركزي نحو 32.92 جنيه للشراء.

«الوطن» ترصد سعر اليورو اليوم الجمعة 17-11-2023، بحسب المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك، كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري 32.84 جنيه للشراء، و32.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو داخل بنك مصر 32.97 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 32.84 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي إلى 33.12 جنيه للبيع، وشراء 32.96 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو داخل بنك قناة السويس 33.02 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فبلغ 32.74 جنيه.