رئيس جهاز حماية المستهلك يبحث مع نظيره السوداني التعاون المشترك

استقبل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، الدكتور نصر الدين شلقامي، رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك السوداني، ونائبه الدكتور عمر إبراهيم، بحضور اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك.

ورحب رئيس الجهاز بالوفد السوداني مؤكدا عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين ، فيما هنأ رئيس الوفد السوداني، رئيس جهاز المستهلك المصري بتوليه قيادة الجهاز في الفترة الحالية، مُتمنيين له دوام التوفيق.

وتناول اللقاء التعرف علي تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، وبحث سبل التعاون بين الجانبين، وأضاف الجانب السوداني إلى ضرورة الاستفادة من خبرة مصر في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بنقل الخبرا ت المصرية والتدريب بين البلدين في مجال حماية المستهلك والتعرف على إدارات الجهاز المختلفة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق ومركز الاتصال.

وأوضح الجانب السوداني أنهم مُتطلعين إلى الشراكة والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجال حماية المستهلك خاصة أنه يوجد حجم تبادل تجاري مهم بين البلدين، مُشيدا بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به الجهاز في مصر.