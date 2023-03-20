لماذا أطلق جهاز حماية المستهلك حملات لاستدعاء 3 ماركات سيارات؟

أطلق جهاز حماية المستهلك، حملة استدعاء منذ بداية العام الجاري 2023، لـ3 ماركات مختلفة لموديلات متنوعة، وتعددت أسباب الاستدعاء، ففي يوم 3 فبراير 2023، أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع شركة المنصور للسيارات وشركة استلانتيس العالمية، حملة استدعاء لبعض سيارات موديلات «أوبل استرا H وأوبل فكترا C» لفحص الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر، والاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة حرصا على سلامة المُستهلكين.

وطالب الجهاز، المواطنين المتضررين من الموديلات السابقة، بالاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16424 للحجز المُسبق وتحديث البيانات لتحديد الموعد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد، مؤكدا أنّ ذلك يتم دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

ماركة السيارة الثانية.. استدعاء سيارة كيا سبورتاج

وفي 20 فبراير من العام ذاته، أطلق جهاز حماية المستهلك حملة استدعاء لبعض سيارات موديلات كيا سبورتاج وتحديدا موديلات 2014 و2015، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وكيل كيا في جمهورية مصر العربية، للفحص والكشف المجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) كإجراء وقائي للحفاظ على أمن وسلامة المستهلكين.

وطالب الجهاز، المواطنين المتضررين من الموديلات السابقة، بالاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19542، للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أرقام الشاسيه لتحديد الموعد المناسب للفحص في أقرب مركز خدمة معتمد.

ماركة السيارة الثالثة.. استدعاء سيارات شيفروليه كروز وسونيك

وجاءت أحدث حملات الاستدعاء من جهاز حماية المستهلك، التي أطلقها الجهاز 19 مارس 2023 لبعض سيارات موديلات شيفروليه كروز من موديلات 2010 حتى 2017 وموديلات شيفروليه سونيك من 2012 حتى 2014، بالتعاون مع شركة المنصور وشركة جنرال موتورز العالمية، لاستكمال الفحص والكشف المجاني على الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر كإجراء وقائي.

وطالب الجهاز، المواطنين المتضررين من الموديلات السابقة، بالاتصال على الخط الساخن 16424 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات وتحديد موعد الفحص دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.